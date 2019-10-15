Казань, , 17:31 — REGNUM Необходимо вернуть внешнеторговый оборот Татарии и Турции к былому уровню в 1 млрд долларов с нынешних 314 млн. Об этом заявил новый генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан.

Он напомнил, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поставили задачу увеличить взаимный товарооборот с 35 млрд до 100 млрд долларов, и Татария сможет внести свой вклад в достижение цели, поставленной президентами.

По мнению консула, вернуть товарооборот на прежний уровень поможет сотрудничество Казани и Анкары в сфере «халяль» (в исламе — пища, разрешенная к употреблению).

«Мы можем плодотворно работать в данном направлении», — отметил Эрикан. Однако, как сообщает «Бизнес-online», он добавил, что сертификация продукции халяль — это вопрос, к которому нужно подходить «целесообразно и достаточно серьезно». При этом он напомнил, что при турецком министерстве торговли есть специальный центр сертификации халяльной продукции.Генконсул вспомнил курьезный случай, когда ему довелось в одной из стран заметить этикетку с надписью «халяль» на рыбе, чему он был несказанно удивлен.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 ноября по 1 декабря 2019 года в культурной столице Турции Стамбуле под эгидой администрации президента страны будет проходить мировой халяльный саммит. Его слоган: «Халяль для всех поколений: важность семьи и молодежи». На саммите вниманию общественности исламского мира будет представлена новая система учёта и аккредитации халяльной продукции, которая будет интегрирована в соответствующую сферу компетенции совета халяльной аккредитации, лежащего в области ответственности Министерства торговли Турецкой Республики. Традиционно одновременно с саммитом будет проведена и выставка халяльной продукции Организации исламское сотрудничество.