Нью-Йорк, США, , 17:28 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США стартовали в «зеленой зоне», несмотря на пессимистичный прогноз МВФ о перспективах мировой экономики, 15 октября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 23,84 пункта (0,09%), до 26 811,20 пункта, индекс S&P 500 вырос на 7,46 пункта (0,25%), до 2973,61 пункта, индекс Nasdaq вырос на 26,20 пункта (0,33%), до 8074,85 пункта.

Рост рынка вызван позитивными отчетам ряда крупных компаний и банков США, в том числе JPMorgan Chase, UnitedHealth и Johnson & Johnson.

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