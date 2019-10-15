Москва, , 17:19 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) понизил свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году с прежних 1,2% до 1,1%. Об этом говорится в новом обзоре организации «Перспективы развития мировой экономики».

При этом оценку роста российской экономики в 2020 году МВФ повысил на 0,2 процентных пункта — до 1,9%.

В докладе фонда отмечается, что потенциальный рост экономики России в следующем году должен быть простимулирован дальнейшими структурными реформами, включая меры по усилению конкуренции, совершенствованию системы госзакупок и реформированию рынка труда.

Напомним, на минувшей неделе Всемирный банк также понизил свою оценку роста ВВП России в 2019 году — с прежних 1,2% до 1%, а прогноз на 2020 год — с 1,8% до 1,7%. Среди причин понижения показателя эксперты ВБ назвали слабые инвестиции и низкий рост торговли, а также снижение промышленной активности из-за соглашения ОПЕК+ по добыче нефти.

В начале сентября Банк России понизил прогноз по росту ВВП в 2019 году с 1−1,5% до 0,8−1,3%.