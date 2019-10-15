Москва, , 17:18 — REGNUM Законопроект об отмене банковского роуминга правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября. Таким образом, на рассмотрении нижней палаты парламента находятся два законопроекта на эту тему.

Правительство предлагает установить, что «размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Законопроект, внесенный депутатами от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, намного шире. Парламентарии предлагают отменить все межбанковские комиссии за переводы по дебетовым картам физических лиц, если они осуществляются в рублях. Кроме того, инициатива предусматривает отмену комиссий за снятие денег в «чужих» банкоматах.

Банковские комиссии за перевод денег между регионами РФ могут отменить, сообщил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

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