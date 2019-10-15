Рязань, , 17:27 — REGNUM Аэропорт «Протасово» может стать частью мультимодального транспортно-логистического комплекса «Сухой порт «Рязань». Об этом сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов на рабочей встрече с генеральным директором аэропорта Льежа (Бельгия) Жозе Апаром и директором логистического кластера Logistics in Wallonia Бернардом Пиеттом. Глава региона считает, что выгодное географическое положение Рязани и развитая транспортная инфраструктура позволит стать области перспективным логистическим хабом для России и других стран, сообщает пресс-служба правительства региона.

Крупный инвестиционный проект по созданию мультимодального транспортно-логистического комплекса «Сухой порт «Рязань» и взаимодействие с Льежским аэропортом даёт возможность совместным проектам в сфере логистики, развития грузовых аэропортов и терминалов хранения. Создание «прямого грузового пути» между аэропортами Рязани и Льежа будет логистической связью в направлениях Россия — Европа и Китай — Россия — Европа. Для этих целей в перспективе планируется задействовать уже имеющуюся инфраструктуру аэропорта «Протасово».

"Опыт коллег поможет нам в развитии комплекса «Сухой порт «Рязань». У нас амбициозные планы — сделать Рязанскую область логистическим хабом для России и других стран. Среди наших преимуществ — выгодное географическое положение и транспортная инфраструктура. Приятно, что бельгийские коллеги понимают и поддерживают нашу решимость в этом вопросе. Договорились о следующей встрече уже на рязанской земле, ждём с нетерпением», — пояснил губернатор.

Деловой визит официальной делегации Рязанской области начался 14 октября с посещения Герцогства Люксембург.

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