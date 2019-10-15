Нижний Новгород, , 16:44 — REGNUM Капитальный ремонт завершился в Детской городской больнице №42 Московского района Нижнего Новгорода в рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Стоимость работ составила 4,984 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

На эти средства была отремонтирована входная группа с учетом потребностей маломобильных граждан, обновлены внутренние помещения поликлиники, включая лекционный зал. В рамках проекта «Бережливая поликлиника» организована открытая регистратура и новое картохранилище, а также зона комфортного пребывания детей и родителей. Капремонт был проведен и в педиатрическом отделении больницы, также была благоустроена территория вокруг медучреждения.

По словам главврача Елены Закомерной, приобретена новая мебель, продолжилось оснащение поликлиники новым оборудованием — приобретены аппарат УЗИ и электрокардиограф. Закуплены велотренажеры в дневной стационар при поликлинике. Она добавила, что в 2020 году больница будет полностью оснащена современным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование мероприятий в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2021 года составит в Нижегородской области около 6,8 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

В частности, в 2019 году будет выделено 2,1 млрд рублей, в 2020-м — 3,2 млрд рублей, в 2021-м году — 1,5 млрд рублей.

Целевыми показателями нацпроекта в регионе станут снижение смертности на 14,3% до 2024 года, снижение смертности трудоспособного населения с 526,8 случаев на 100 тыс. населения до 401,2 случаев. Средняя продолжительность жизни при этом должна увеличиться до 77,1 года.