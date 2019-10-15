Душанбе, , 16:30 — REGNUM Больше всего жителей Таджикистана проживает в Хатлонской области. По данным агентства по статистике при президенте страны, на 1 июля 2019 года в этом регионе проживает 3,3 миллиона человек.

Кроме того, население Хатлонской области признано и самым быстрорастущим. Естественный прирост населения с учётом рождаемости и смертности составил по итогам первого полугодия 2019 года 36 715 человек. Самый низкий прирост населения зафиксирован специалистами в Горно-Бадахшанской автономной области — 1 505 человек за полгода. Общий же прирост по стране составил 88 059 человек.

Напомним, что по данным официальной статистики на этот же период, всего в Таджикистане проживает 9,2 млн человек.