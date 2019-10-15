Душанбе, , 16:21 — REGNUM Ежесуточно таджикистанцы потребляют больше калорий, чем предписано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такими выводами делится агентство по статистике при президенте страны в новом сборнике «Продовольственная безопасность и бедность в Таджикистане».

Таджики Veni

Так, по подсчётам гостатистиков, на одного таджикистанца в сутки приходится 2617,20 килокалорий при том, что норма, рекомендованная ВОЗ, составляет 2100 килокалорий.

«В целом, по республике за первое полугодие 2019 года среднедушевое потребление картофеля составило 21,1 кг, овощей и бахчевых 52,2 кг, молока и молочных продуктов — 36,8 кг, мяса и мясных продуктов — 6,6 кг, растительного масла и других жиров — 8,2 кг, яиц — 50 штук, сахара и кондитерских изделий — 7,6 кг, фруктов — 14,7 кг», — сказано в опубликованном сборнике.

Отмечается, что по данным выборочного обследования домашних хозяйств, в первом полугодии 2019 года в среднем на каждого члена домохозяйства приходилось 80,4 кг хлеба и «хлебных продуктов». Именно эта группа товаров оказалась самой затратной для домохозяйств — в расходах на продукты питания на её долю пришлось 34,3%.

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