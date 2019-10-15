Симферополь, , 16:47 — REGNUM С начала 2019 года крымские пограничники оштрафовали 18 судовладельцев на пять миллионов рублей за нарушение законодательства. Об этом 15 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по РК.

Штраф putevodnik

«За совершение правонарушений пограничным управлением привлечено к ответственности 18 судовладельцев, осуществляющих свою деятельность в Азово-Черноморском бассейне. Общая сумма наложенных штрафов превысила пять миллионов рублей», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владельцы захваченного Украиной сейнера «Норд», попросили у российских властей вернуть или компенсировать затраты на утерянное судно.

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