Магас, , 16:15 — REGNUM На Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2019» экспозиция Ингушетии получила Гран-при. Как отметили в минсельхозе республики, этого приза аграрии Ингушетии удостаиваются уже второй год подряд.

Всего на выставке в Москве Ингушетия демонстрировала продовольственную продукцию 30 агропромышленных предприятий. Среди них производители меда, овощей и фруктов, мяса и продукции из него, молочной продукции.

Особенным успехом пользовался у посетителей знаменитый ингушский мед. Получили золотые медали выставки ассоциация пчеловодов Ингушетии, ГУП «Нектар» и два фермерских хозяйства «Аль-Буруж» и «Часыгов У.».

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