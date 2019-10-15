Москва, , 15:57 — REGNUM Эксперты Роскосмоса и представители российских бизнес-сообществ предлагают снять административные барьеры при получении лицензии на осуществление космической деятельности. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба госкорпорации.

В рамках предложения специалисты подготовили соответствующий проект постановления Правительства России. Документ, в частности, подразумевает, что государственная услуга по лицензированию космической деятельности станет более доступной для организаций, реализующих проекты в указанной области.

«Из предъявляемых ранее лицензионных требований исключены, например, такие, как наличие тактико-технического задания (договора/контракта) у лицензиата и соискателя лицензии, наличие программы проведения исследований и экспериментов с использованием космической техники», — говорится в сообщении госкорпорации.

Также эксперты предлагают исключить лицензионное требование об обязательном закреплении за лицензиатом военного представительства Минобороны России. В настоящее время проект документа представлен для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов.

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