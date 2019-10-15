Москва, , 15:56 — REGNUM Законопроект, который Госдума приняла в первом чтении, направле в том числе на обязанность операторов электронных кошельков и подобных средств платежа сообщать клиентам о блокировке операций. Об этом журналистам заявил один из авторов законопроекта, депутат Андрей Козенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

В частности, отмечает он, сегодня такие операторы не обязаны информировать клиента о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа. Кроме того, они также могут не сообщать причину блокировки.

«В связи с этим участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств без уведомления, предъявления претензий и предоставления каких-либо оснований. Такая ситуация зачастую приводит к значительным негативным последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным средствам в нужный момент по причине несвоевременного получения информации о блокировке и, соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить ситуацию», — заявил Козенко.

Так, по его данным, только в 2019 году было заблокировано около 400 тыс. учетных записей. Общая сумма заблокированных средств при этом достигла 1,4 млрд рублей.

«Во многих случаях для восстановления доступа к безосновательно заблокированной учётной записи пользователю требуется предпринять ряд действий, в том числе предоставить определенные документы в представительство организации. Однако клиент не всегда может это сделать вовремя из-за отсутствия у него соответствующей информации о блокировке, а также в связи с физической удалённостью представительств оператора», — отметил Козенко.

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