Киров, , 15:49 — REGNUM В Кировской области инфляция с начала года составила 1,9%, в том числе продукты питания и услуги подешевели, непродовольственные товары подорожали, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Кировстата.

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, в сентябре индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в регионе составил 99,9% по сравнению с августом, с начала года — 101,9%.

Продовольственные товары в сентябре подешевели на 0,5%. В ведомстве ссылаются на сохранение сезонного снижения цен на овощи. К примеру, морковь подешевела на 25,5%, картофель — на 23%, лук — на 22,1%, капуста — на 20,6%, свекла — на 20,2%, помидоры — на 18,1%. При этом цена на апельсины выросла на 17,6%, огурцы подорожали на 11%, чеснок — на 5,35.

Что касается других продуктов питания, то подешевели сахар, пшено, печенье, соль, свинина и баранина, при этом выросли цены на гречневую крупу, рис и сухофрукты.

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,4%. Более всего выросли цены на осенне-зимнюю одежду и обувь.

Услуги населению Кировской области в сентябре стали обходиться на 0,4% дешевле. Снизились в сентябре билеты на самолёты и поезда, при этом значительно возросла плата за обучение в организациях среднего и высшего профессионального образования. Что касается туризма, то выросли путёвки в Китай (на 1,8%) и автобусные экскурсионные поездки по городам Европы (на 1,7%), подешевели поездки в Финляндию (на 5,3%), туры в Грецию (на 4,4%) и Таиланд (на 2,2%).