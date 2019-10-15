Калуга, , 16:03 — REGNUM Министерство финансов Калужской области предложило передать доходы от налога на профессиональный доход, подлежащие зачислению в казну региона, на уровень муниципалитетов. Это не только значительно повысит потенциал муниципальных образований, но и послужит улучшению регистрации граждан в качестве самозанятых, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации отдела по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания региона.

Законопроектом предусмотрено, что на уровне районов данный налог будет делиться на две части. 55% будет зачисляться в бюджет городского или сельского поселения, где зарегистрирован самозанятый, а 45% будут переданы в бюджет муниципального района. Городские округа получат налог в размере 100%. Этим законопроектом предполагается передать в бюджеты районов и городских округов штрафы, налагаемые мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду в размере 100%.

Напомним, Калужская область в 2019 году участвует в эксперименте по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он предназначен для тех, кто оказывает услуги или продает товары без привлечения наёмных работников.

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