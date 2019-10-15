Москва, , 15:49 — REGNUM Самая большая доля легковых автомобилей российских марок — в Калмыкии. Об этом говорится в исследовании портала «Авто.ру».

Доля легковых автомобилей отечественных марок в Калмыкии составляет 62,5%, что в количественном выражении — 42,2 тыс. экземпляров. На втором месте Оренбургская область, где зарегистрировано 381,8 тыс. авто российских брендов — это 57,8% от всего числа автомобилей. Замыкает тройку лидеров — Ульяновская область с 57,6% (200,6 тыс. ед.).

Высокая доля автомобилей отечественных марок также в Тамбовской (56%, 189,8 тыс. шт.) и Курганской областях (54,7%, 151,1 тыс. шт.).

Далее следуют: Саратовская область (54,6%, 403,1 тыс. ед.), республики Мордовия (54,5%, 114,9 тыс. ед.), Адыгея (54,4%, 70 тыс. ед.) и Тува (54,3%, 34,8 тыс. ед.), а также Ставропольский край (54,1%, 428,3 тыс. ед.).

Напомним, что на начало 2019 года в РФ зарегистрировано 16,5 миллионов автомобилей российских марок, что составляет 38% от всех легковых авто в нашей стране. Причем большую часть составляют автомобили Lada — 85% или 14 млн экземпляров.

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