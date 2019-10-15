Нальчик, , 15:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ведутся ремонтные работы на федеральной дороге «Кавказ». Дорожникам предстоит отремонтировать восемь километров трассы — от улицы Ленина в селе Чегем Второй до монумента «Навеки с Россией» в городе Нальчик, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе Упрдор «Кавказ».

Дорога должна быть готова до конца 2020 года. За это время будет усилена дорожная одежда на четырехполосном участке федеральной трассы, которая позволит повысить срок службы покрытия и снизить уровень шума на дороге.

Кроме того, будет установлено металлическое барьерное ограждение, построена новая автобусная остановка в Чегеме Втором с заездным карманом, посадочной площадкой и автопавильоном, а в населенных пунктах, по которым проходит трасса, будут установлены почти 500 м перильного ограждения.

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