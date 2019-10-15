Вильнюс, , 15:20 — REGNUM Планы правительства Литвы увеличить налогообложение грузовых автоперевозчиков полностью уничтожат эту сферу в Литве. Об этом сегодня, 15 октября, заявили представители литовской ассоциации грузовых автоперевозчиков LINAVA на созванной пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Идёт война. Война за ресурсы. Это, видимо, не новость, поскольку так происходит столетия, но новость в том, что, хотя война за работников также идёт давно, но конкурируют между собой как европейские страны, так и не европейские. Мало того, литовские политики придумали устроить геноцид перевозчиков. Ситуация такова, что мы представили свои аргументы, расчёты, правовые аргументы, почему, что происходит и почему мы не согласны, но всё, как горох об стену. Мы видим, что политикам неважно ни наше мнение, ни мнение работников», — сказал секретарь LINAVA Сигитас Жирнюс.

Перевозчики утверждают, что новый коэффициент налогообложения увеличит расходы одной единицы грузового транспорта на 288,53 евро. В Литве зарегистрировано 48 тыс. тягачей. Значит, суммарный сбор составит 166 млн евро дополнительных налогов.

«Это ровно столько, скольким является наш доход», — сказал секретарь LINAVA по транспортной политике Томас Гаролис.