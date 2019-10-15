Киев, , 15:03 — REGNUM

На Украине будет установлена среднемировая ставка на добычу железной руды. На сегодня она самая низкая в мире. Об этом 15 октября в кулуарах парламента заявил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

«Недра — это богатство народа Украины. Если это богатство распределяется несправедливо между теми, кто добывает руду и народом Украины, это неправильно. Это нужно менять… Принципиальным является то, что у нас в Украине не будет самой низкой ставки в мире на добычу руды… Австралия не теряет, Бразилия не теряет, Россия не теряет, Индия не теряет, Канада не теряет, а Украина потеряет, если ставка в стране станет средней мировой», — сказал Гетманцев, комментируя опасения металлургов Украины.

Он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с металлургами по вопросу размера повышения ренты на добычу руды. Гетманцев также проинформировал, что правительство на 1,25% повысит ренту на добычу марганцевых руд.

«Мы должны отличать настоящие факты от мифов. Если бы вы были собственником предприятий, которые добывают руду, вы бы также выступали против любого повышения ставок и разгоняли бы в СМИ мифы о лишении рабочих мест, об уничтожении инвестора и т.п. У нас не может быть самая низкая налоговая нагрузка, если брать ставку на ренту и ставку налога на прибыль предприятий. У нас самая низкая ставка в мире для рудодобывающих предприятий», — сказал Гетманцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрение Рады внесен законопроект №1210, который предполагает увеличить на 2% рентную плату за добычу железной руды (с 8% до 10%). При этом предлагается увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14−25% до двойной учетной ставки НБУ — сегодня это 33%. В качестве базы для налогообложения планируют брать стоимость товарной продукции (в том числе концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62−67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16−30%.