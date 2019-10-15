Киев, 15 октября 2019, 15:03 — REGNUM
На Украине будет установлена среднемировая ставка на добычу железной руды. На сегодня она самая низкая в мире. Об этом 15 октября в кулуарах парламента заявил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев.
Он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с металлургами по вопросу размера повышения ренты на добычу руды. Гетманцев также проинформировал, что правительство на 1,25% повысит ренту на добычу марганцевых руд.
Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрение Рады внесен законопроект №1210, который предполагает увеличить на 2% рентную плату за добычу железной руды (с 8% до 10%). При этом предлагается увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14−25% до двойной учетной ставки НБУ — сегодня это 33%. В качестве базы для налогообложения планируют брать стоимость товарной продукции (в том числе концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62−67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16−30%.