Москва, , 15:04 — REGNUM Главная задача в отношениях России и Саудовской Аравии — обеспечить их постепенное, но неуклонное развитие без резких перепадов. Об этом 15 октября завил заместитель председателя совета ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов на круглом столе в Москве.

«Перед самым выездом (президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию — примечание ИА REGNUM) я созвонился с коллегами, которые готовили и ведут работу по проведению визита. Две ключевые страны арабского мира. Всё идёт в штатном режиме. Всё, что намечалось, выполняется. Очень успешно и по наполнению, и по выработке перспективных решений на будущее. Думаю, визит в ОАЭ пройдёт также успешно», — отметил Бакланов.

Дипломат отметил, что в СМИ визит Путина в Саудовскую Аравию часто называют «историческим». По мнению Бакланова, эту ситуацию следует исправить таким образом, чтобы встречи на высшем уровне между РФ и СА стали бы «текущими» за счёт увеличения их количества.

«Задача заключается в том, чтобы выровнять рейтинг развития наших отношений. У нас были и подъёмы, и спады, и периоды интенсивного общения. Главная задача, которая успешно выполняется — обеспечение того, чтобы наши отношения развивались ровно по восходящей без таких синусоидных кривых», — сказал эксперт.

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