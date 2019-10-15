Кодинск, Красноярский край, , 14:56 — REGNUM Отметку в 80 млрд киловатт-час электроэнергии прошла Богучанская ГЭС, запущенная в 2012 году, сообщает 15 октября пресс-служба компании «РусГидро».

"Такое количество электроэнергии в 2018 году потребили Иркутская, Томская и Новосибирская область вместе взятые», — привели в компании данные для сравнения.

Богучанская ГЭС — четвёртая ступень Ангарского гидроэнергетического каскада, пятая по мощности гидроэлектростанция России. Строительство электростанции началось еще в 1970-х годах, однако затем было приостановлено. Достройка возобновилась лишь в 2006 году, когда потребовалось обеспечить энергией Богучанскоей энерго-металлургическое объединение. Первые гидроагрегаты станции были введены в эксплуатацию в 2012 году.

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