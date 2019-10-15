Ростов-на-Дону, 15 октября 2019, 14:55 — REGNUM Ростовская область собрала богатый урожай медалей и наград на выставке «Золотая осень — 2019». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 октября.
«В этом году Ростовская область на главной аграрной выставке страны собрала достойный урожай наград — 110 медалей. Большая часть медалей — высшего достоинства: у донских участников 46 золотых медалей, а также 35 серебряных, 25 бронзовых наград, четыре благодарности», — пояснил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.
Уточняется, что в рамках деловой программы «Золотой осени» было подписано инвестиционное соглашение почти на 2,6 млрд рублей и достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве.