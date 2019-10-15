Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Любая ипотечная ставка ниже уровня инфляции позволит обеспечить спрос, в этом смысле разница между возможными ставками по сельской ипотеке (0,1% или 3%) не столь принципиальна, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 15 октября, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя заявления заместитель министра сельского хозяйства.

Аристарх Лентулов. Сельский домик.1918

Ранее Оксана Лут заявила ТАСС, что программа льготной ипотеки для жителей сельской местности начнет действовать с января 2020 года. Государство готово субсидировать ставку в 3% годовых. Власти регионов также могут принять участие в софинансировании программы, что позволило бы снизить уровень ставки до 0,1%.

«Даже если ипотечная ставка по этим объектам составит 3%, а не 0,1%, это все равно привлечет к программе большое внимание. Поскольку речь идет о показателях ниже уровня инфляции, то не так уж и важно, будет это 0 или 3.

Другое дело, что обеспечить реализацию этой программы в соответствие с ее изначальными целями будет непросто. Она должна быть рассчитана на сельских жителей, но может быть использована в отношении объектов в непосредственной близости к крупным городам.

Не говоря уже о том, что субсидирование ставки — это очередной тактический ход вместо стратегического решения. Деньги ведь будут взяты из налогов других граждан. Мы продолжаем размазывать всё тот же кусок масла всё более тонким слоем», — отметил Максим Ельцов.