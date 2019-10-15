Москва, , 14:44 — REGNUM Проект закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» одобрен 15 октября на заседании президиума правительства столицы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы.

Документ внесен в Мосгордуму.

В сообщении отмечается, что проект бюджета был сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2−3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7 процента ежегодно.

В 2020 году ожидается увеличение дохода городского бюджета на восемь процентов. В 2021—2022 годах — на 9,5% ежегодно. Увеличение доходов прогнозируется в связи с расширением налогооблагаемой базы в условиях развития экономики города, а также повышения предпринимательской активности и оплаты труда в частном и государственном секторах.

Более 90% расходной части бюджета будет направлено на реализацию городских программ развития транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других. Расходы на здравоохранение в Москве увеличатся на 30,4%, на образование — на 25,8%.

В целом на социальные нужды в 2020—2022 годах потратят на 53,5% больше, чем в 2019 году (более двух триллионов рублей). Финансирование спортивной сферы увеличится на 63,7%, социальной поддержки жителей (доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте, на оплату жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие) — на 18,4%. Это значительно превышает ожидаемые темпы инфляции (3,7%).

Также в бюджет заложены средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Расходы на мероприятия развития в 2020 году составят 1278,9 миллиарда рублей, или 40,6% расходной части бюджет. Сюда включены Адресная инвестиционная программа города Москвы (663,9 миллиарда рублей) и мероприятия развития: капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, взнос в фонд реновации (615 миллиардов рублей).

На строительство метро, дорог и прочих транспортных объектов планируется направить в 2020 году 435,8 миллиарда рублей, на закупку подвижного состава — 74,1 миллиарда рублей. Всего — 509,9 миллиарда рублей. На финансирование программы реновации в 2020 году выделят 103,3 миллиарда рублей.