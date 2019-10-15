Чебоксары, , 14:30 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ОАО «Чувашавтодор» назначено заседание комитета кредиторов, на котором будут рассмотрены два вопроса, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Очередное заседание комитета кредиторов назначено на 29 октября. Предлагается рассмотреть порядок и условиях продажи дополнительного перечня имущества ОАО «Чувашавтодор» балансовой стоимостью менее 100 тыс. рублей, а также определить начальную цену. Кредиторы также должны обсудить вопрос о списании товарного знака ОАО «Чувашавтодор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чувашавтодор» являлся одним из крупнейших и старейших дорожно-строительных предприятий региона с 85-летней историей. Его признали банкротом в мае 2016 года, ранее в реестр требований кредиторов должника были включены требования на сумму более 1 млрд рублей. Банкротство сопровождалось судебными делами: экс-руководство предприятия было осуждено.

В настоящее время продолжается конкурсное производство, проводятся торги. Напомним, в его предприятия числилось около 50 земельных участков общей площадью 809 510 кв. метров, более 200 зданий и сооружений, 14 филиалов и другие объекты.

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