Симферополь, , 14:38 — REGNUM В Крыму госпредприятие «Массандра» завершило крупную закупку сельскохозяйственной техники. Об этом 15 октября на своей странице в Facebook сообщила гендиректор предприятия Янина Павленко.

«У нас завершился приём сельскохозяйственной техники на условиях льготного лизинга на общую сумму более 220 млн рублей… В общей сложности парк сельскохозяйственной техники пополнился 167 единицами», — отметила Павленко.

В частности, по её словам, был приобретен 41 чешский трактор сборки Ковровского электро-механического завода, 36 прицепных опрыскивателей, девять навесных опрыскивателей, 41 итальянский глубокорыхлитель, который позволяет делать глубокое рыхление на сложных и разнообразных почвах, а также 11 испанских лозоизмельчителей.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Массандры» из федерального ведения в собственность республики. Спикер парламента республики Владимир Константинов сообщил позже журналистам, что завод продадут частным лицам.

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