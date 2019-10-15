Магнитогорск, Челябинская область, , 14:20 — REGNUM Объём выпуска чугуна и стали Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) в третьем квартале 2019 года увеличился на 4,4% и 3,3% соответственно в сравнении с результатами второго квартала текущего года. Об этом говорится в отчёте предприятия о производственных результатах.

Всего за июль-сентябрь этого года ММК произвёл 2,56 млн тонн чугуна и 3,19 млн тонн стали. На комбинате пояснили, что рост показателя по чугуну связан с завершением планового капитального ремонта доменной печи №7 и общим увеличением производительности.

Вместе с тем, за первые девять месяцев 2019 года производство чугуна на комбинате увеличилось на 1,5% до 7,41 млн тонн (за 9 месяцев 2018 года — 7,30 млн тонн), а выпуск стали уменьшился на 1,7% (с 9,55 млн тонн до 9,39 млн тонн).

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