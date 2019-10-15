Москва, , 14:14 — REGNUM Закон о распространении механизмов защиты обманутых дольщиков на тех из них, кто входит в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Сегодня участники долевого строительства, входящие в ЖСК, не имели права на компенсацию в случае недобросовестных действий застройщика. Теперь закон уравнивает таких граждан в правах с другими обманутыми дольщиками, что дает им право получать компенсацию из бюджета Фонда защиты прав участников долевого строительства. Закон также устанавливает, что сумма компенсации должна быть равна рыночной стоимости жилья, которое они не получили.

Новые нормы коснутся всех членов ЖСК, вне зависимости от того, когда кооператив был создан — такие поправки депутаты приняли в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Как отмечал ранее один из авторов законопроекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин, нововведение обеспечит равные права всех граждан, пострадавших от действий недобросовестных участников.