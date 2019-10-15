Рига, , 14:12 — REGNUM В Латвии практически исчез спрос на объекты недвижимости стоимостью от 450 тыс. евро и выше. Об этом сообщает Dienas Business со ссылкой на свои источники.

По данным издания, за три месяца текущего года в стране было зарегистрировано только три сделки с объектами стоимость которых выше 450 000 евро. Были проданы два особняка в элитном районе Риги — Межапарке, и один дом на улице Капу (Дюнная) в Юрмале. В 2018 за весь летний период были зарегистрированы только четыре подобные сделки.

Отмечается, что прежде всего на этот сегмент рынка повлияло сворачивание с 2014 года программы получения вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость. Отечественных покупателей дорогой недвижимости, как оказалось, в Латвии нет.