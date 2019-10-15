Самара, , 14:05 — REGNUM VI форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение — 2019» пройдет в Самаре. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Форум состоится с 17 по 18 октября в «ЛОТТЕ ОТЕЛЬ САМАРА».

Отмечается, что организатором данного мероприятия выступил департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. В рамках форума пройдет круглый стол, на котором его участники поделятся опытом в сфере туризма и гостеприимства. Кроме этого, на нем рассмотрят вопросы межрегионального и межмуниципального сотрудничества.

По словам чиновников, на площадке форума для органов власти будут проведены тренинги и мастер-классы от лучших спикеров России.