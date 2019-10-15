Москва, , 14:01 — REGNUM За период с 1 по 15 октября 2019 года восемь автокомпаний в России поменяли стоимость на свои автомобили. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, внедорожники Chevrolet Niva подорожали на 7−9 тыс. рублей, стоимость Skoda Rapid выросла на 12−18 тыс. рублей, на 12 тыс. рублей возросла цена седана Peugeot 408. Стоимость всей линейки Ульяновского автозавода выросла на 5 — 20 тыс. рублей.

Некоторые комплектации южнокорейской модели KIA Cerato подорожали на 20−30 тыс. рублей. Немецкая компания Volkswagen в начале октября 2019 года повысила стоимость Caddy и Caddy Maxi на 3,1−14,1 тыс. рублей. Кроме того, подорожал на 33,9−62,6 тыс. рублей пикап Volkswagen Amarok.

Самый большой рост цен был отмечен у автомобилей Jeep. До 60 тыс. рублей подорожали почти все версии Grand Cherokee, а цена на все комплектации Wrangler и Wrangler Unlimited выросла до 120 тыс. рублей.

Еще одна компания на российском авторынке, которая в октябре подняла цены на свои модели — это японская Nissan. Хотя, некоторые комплектации X-Trail стали даже дешевле на 10−31 тыс. рублей, еще две модели японской марки — Qashqai и Terrano — напротив, подорожали на 10 и 14−24 тыс. руб. соответственно.

Напомним, по данным агентства «Автостат», цена на новые легковые авто в России за последние пять лет выросла на 76%.

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