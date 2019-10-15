Милан, Италия, , 13:55 — REGNUM Объем теневой экономики Италии в 2017 году составил около 211 млрд евро, сообщили во вторник, 15 октября, в национальной службе статистики Istat.

Это около 12,1% ВВП страны, отметили статистики.

Почти половина теневой экономики страны сосредоточены в секторах торговли, транспорта и организации общественного питания.

Общее число граждан, выполняющих работы для компаний и предприятий, уклоняющихся от уплаты налогов, составляет около 3,7 миллиона человек.