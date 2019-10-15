Киев, , 13:29 — REGNUM Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенкопризвала президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на законопроект №1054−1 о признании утратившим силу Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации». Соответствующее заявление Тимошенко сделала 15 октября в Верховной раде на брифинге.

Она призвала фракцию «Слуга народа» внести на рассмотрение Рады «новый список стратегических объектов, которые нельзя распродавать». Тимошенко отметила, что закон о приватизации не запрещает российским компаниям принимать участие в распродаже стратегических объектов госсобственности.

«Теперь в Украине не остается ни одного объекта стратегической собственности: промышленного, энергетического, транспортного, который бы принадлежал государству. Сейчас они планируют отдать на продажу всё: «Укрпочту», 124 предприятия «Укроборонпрома», а это вся оборонная промышленность Украины, во время войны. Кто дал право это распродавать? Причем без ограничений в законе, что это можно продавать корпорациям, предприятиям страны-агрессора», — возмутилась Тимошенко.

Она напомнила, что госбюджет Украины потеряет значительную часть доходов, если Киев продаст стратегические монополии.

«Скажите, кто дал право нынешней власти направлять на приватизацию газотранспортную систему Украины, нефтепровод «Дружба», «Энергоатом» (все атомные электростанции страны)? … Эти стратегические предприятия, монополии, которые сегодня приносят больше всего прибыли госбюджету Украины и являются собственностью народа, завтра можно отменить запрет на их приватизацию и продать с молотка», — добавила Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Верховная рада приняла законопроект №1054−1 о признании утратившим силу Закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

По словам, заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы, Киев не будет приватизировать «объекты стратегической инфраструктуры» — дороги, газотранспортную систему, метрополитены и многое другое. Она сообщила, что законопроект №1054−1 добавляет новый критерий к статье 4 Закона «О приватизации» — не будут приватизированы предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении в Вооруженных силах Украины.