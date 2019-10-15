Якутск, , 13:25 — REGNUM Не стоит ждать, что китайский бизнес будет осуществлять серьезные совместные и собственные проекты на территории Якутии, заявил 15 октября эксперт издания Sakhaday политолог Сергей Витте.

По его словам, это связано с тем, что китайскому бизнесу невыгодно вкладывать деньги в Россию, потому что экономика России стагнирует, в то время как китайская экономика демонстрирует устойчивый и достаточно стремительный рост. Поэтому инвестиции в собственную экономику Китаю будут интересней, чем в российскую.

«Поэтому китайцы лишь имитируют деятельность, используют проекты в России как обоснование получения денег для совсем других проектов в самом Китае. В это время, когда США и корпорации выводят производство из Китая, Китай будет размещать рабочие места в России? Нет, конечно», — отметил Витте.

Он также добавил, что для якутских чиновников выгода от этого лишь в том, что они смогут отчитаться о привлечении нового «инвестора», в то время как для жителей Якутии ее нет и вовсе.

Напомним, что попытки развития экономики Дальнего Востока не прекращаются уже многие годы. С 2017 года для этого был принят специальный закон о территориях опережающего развития, ориентированный на привлечение иностранных инвестиций. Однако, каких-либо реальных прибавок темпов роста ВРП регионов Дальнего Востока как не было, так и нет.