Москва, , 14:10 — REGNUM Постановление об отправке парламентских запросов в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Центробанк в связи с неуплатой страховщиками премий в рамках договоров страхования застройщиков Госдума приняла на пленарном заседании 15 октября за основу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Будет создана рабочая группа по доработке текста документа, окончательный текст документа будет обсуждаться на заседании Госдумы 16 октября. Рабочую группу возглавит вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Речь идет о проверке действий двух страховых компаний, заключившим договоры с застройщиками и не направившим средства в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Вопрос ранее поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа вице-премьера Виталия Мутко в Госдуме.

Так, напомнил спикер Госдумы, с лета 2019 года страховщики должны были направлять часть страховой премии по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности застройщиков в Фонд. Однако в Фонд поступило только 1,8 млрд рублей, а еще порядка 57 млрд рублей «зависло», отмечали депутаты. Как заявил в ходе пленарного заседания глава профильного комитета Госдумы и автор постановления Николай Николаев («Единая Россия»), в вопросе строительства это колоссальные средства.

«Чтобы было понятно, что такое 50 млрд рублей, чтобы не принижать эту сумму, — на эту сумму можно по сегодняшним ценам построить 1 млн 100 тыс. квадратных метров жилья», — отметил Николаев.

Так, по его словам, наибольшее количество вопросов возникает вокруг деятельности двух страховых компаний — «Проминстрах» и «Респект».

"Когда мы принимали закон о передаче портфелей страховых компаний в мае этого года, у компании «Респект» была отозвана лицензия практически перед принятием этого законопроекта. Тогда обращали внимание, что компания должна перечислить в обязательном порядке средства в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, но после введения временной администрации в компанию, которая была назначена ЦБ, никакие деньги так и не поступили», — объяснил журналистам Николаев.

Затем Арбитражный суд Москвы признал незаконным отзыв лицензии у этой страховой компании, однако средства в Фонд защиты дольщиков так и не поступили.

«В этой связи возникает много вопросов как к деятельности страховой компании, так и к деятельности надзора над их работой», — заявил Николаев.

В связи с этим, депутаты решили направить запросы генпрокурору Юрию Чайке с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям страховщиков, а также проверить правомерность действий временной администрации компании «Респект». Кроме того, подобный парламентский запрос также будет направлен главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Помимо этого, депутаты также направят запрос в Центробанк РФ с просьбой проверить неисполнение страховщиками перечисления средств в Фонд, а также дать оценку действиям страховых организаций.

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