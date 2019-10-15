Пермь, , 13:18 — REGNUM В Пермском крае могут появится два новых маршрута скоростных электропоездов «Ласточка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

ОАО «Российские железные дороги» рассматривает возможность запустить маршруты по направлениям Пермь — Краснокамск — Пермь и Пермь — Чусовой — Пермь. Скоростное железнодорожное сообщение с Краснокамском может быть открыто уже в 2020 году.

В настоящее время минтранс Пермского края и РЖД обсуждают основные параметры нового проекта. Губернатор Максим Решетников заявил о том, что власть заинтересована в расширении маршрутной сети «Ласточки». Анализ работы скоростных электропоездов показывает рост пассажиропотока.

Сейчас на территории региона курсирует два состава «Ласточки» по пять вагонов. Поезда следуют из Перми в Верещагино и до Кишерти.

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