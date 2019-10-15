Москва, , 13:08 — REGNUM Во вторник, 15 октября, рубль ускорил снижение в паре с долларом, поддавшись повсеместному уклонению от рисков по мере угасания оптимизма от недавних торговых переговоров США и Китая. Доллар все ближе подбирается к области 64,50 руб., где проходит 100-дневная скользящая средняя. Прорыв этой зоны расчистит путь к отметке 65 руб, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В подготовленном экспертом обзоре валютного рынка также сказано:

«Российская валюта торгуется на относительно комфортных уровнях, но чувствует себя уязвимой на фоне неопределенности мировых инвесторов из-за торговых переговоров, Брекзита и предстоящего сезона отчетности в США. К слову, слабые показатели прибыли крупных американских корпораций способны усилить давление на рисковые активы, включая рубль.

Локальным негативным фактором для российской валюты послужили недавние неожиданно ястребиные заявления представителя ФРС Булларда, который подчеркнул, что в случае улучшения состояния экономики страны регулятор может снова повысить ставки в 2020 и 2021 годах. Как минимум этот тон говорит о том, что чиновник, возможно, не готов проголосовать за снижение ставки на ближайшем заседании в конце октября. Если эти сомнения будут усиливаться, спрос на доллар возрастет повсеместно, что чревато дальнейшим ослаблением рубля».

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