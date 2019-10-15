Москва, , 13:10 — REGNUM Топ-10 регионов РФ с самыми высокими продажами легковых автомобилей в сентябре 2019 года составили специалисты «Автостат Инфо».

Автомобили Cezary Piwowarski

Предсказуемо, что самые высокие продажи легковых авто в сентябре 2019 года были в Москве. Там было продано порядка 17 383 экземпляра машин, что ниже, чем в прошлом году на 5,4%. На втором месте — Московская область, где было продано 9788 легковых автомобилей — это на 13,6% меньше по сравнению с сентябрем 2018 года. Замыкает тройку лидеров авторынок Санкт-Петербурга. Реализация в Северной столице за сентябрь 2019 года упала на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7953 единиц легковых авто.

На четвертом и пятом местах оказались Татария (5810 шт.; — 9%) и Краснодарский край (4726 шт.; — 13%).

Далее в топ-10 регионов России по объему продаж авто в сентябре 2019 года следуют: Башкирия (4488 ед.; — 10%), Свердловская область (4008 ед.; — 12%), Самарская область (3560 ед.; — 20%), Ростовская область (3072 ед.; — 15%) и Челябинская область (2999 ед.; — 23%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре в России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 0,2%, до 157 129 единиц.

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