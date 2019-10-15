Ярославль, , 12:56 — REGNUM Гибридные теплонасосные системы для обеспечения автономного круглогодичного тепло‑ и холодоснабжения начнут серийно выпускаться Рыбинским заводом приборостроения (Ярославская область) в 2020 году, сообщает 15 октября пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что аналогичное оборудование уже работает на одном из объектов в Москве — на станции метро «Саларьево». При оснащении такими насосами жилых домов они обеспечат подачу тёплой воды в период летних отключений.

«Использование ТНС в многоквартирном доме дает возможность контролировать температурный режим, решать задачи не только отопления и кондиционирования помещений, но и круглогодичного обеспечения здания горячей водой», — объяснил генеральный директор рыбинского завода Андрей Комогорцев.

В основе предложенной системы — тепловой насос, который по принципу работы схож с любой холодильной машиной. Тепло при его работе извлекается из грунта или атмосферного воздуха, затем температура повышается за счёт работы компрессора, и нагретый теплоноситель подаётся на приборы потребителя.