Тофалария, , 12:54 — REGNUM В Иркутской области, где жемчужиной считают не только Байкал, но и заповедную территорию — Тофаларию, — вновь обострилось противостояние властей с исконными обитателями этой труднодоступной (пока ещё) территории. Судя по публикации в Vsp.ru, чиновники не прекращают попытки узаконить двухмиллиардный инвестпроект по освоению лесных участков Нижнеудинского района, на которых испокон веков находятся родовые охотничьи угодья тофов.

Тайга Иван Шилов © ИА REGNUM

«Причём все понимают: отобрать у тофов тайгу — означает обречь этот народ на вымирание», — пишет автор статьи Мария Серебрянникова. Она напомнила, что лес — это настоящий дом тофов, там у каждого рода есть свои угодья, которые здесь называют «тАйги».

Территория, которую намерены пустить под «нож» в Тофаларии, занимает приличную площадь. По оценке жителя Нижнеудинска, почётного строителя РФ Павла Юренко, это лесная территория размером 110 на 100 километров доходит почти до самой границы с Красноярским краем.

«От Тофаларии там мало что останется. Причём речь идёт о кедровых лесах, хотя в инвестпроекте об этом не сказано ни слова», — заявил Юренко. При этом известно, что годовой отпуск ликвидной древесины в Нижнеудинском и Тайшетском лесничествах составит 643,2 тыс. кубометров.

В настоящее время реализация инвестпроекта застопорилась не потому, что власти поняли всю необдуманность данного шага и вняли настоянию прокуратуры, а потому что в Приангарье до сих пор не утверждены границы зоны традиционного природопользования малых коренных народов.

Битва за эти границы продолжается до сих пор, и правительство региона в этой схватке явно не на стороне жителей, раз существует вероятность того, что вырубкой леса в Тофаларии займётся депутат, который по итогам 2018 года задекларировал официальный доход в размере 2 290 705 260,10 рублей, тогда как налоговая отдача от продвигаемого им инвестпроекта составит 403 млн рублей.

«Получается, ради копеечной прибыли, которую бюджет даже не почувствует, всё правительство Иркутской области готово нарушать закон, перекраивать территорию ТТП, лишь бы запустить лесорубов в святая святых сибирской тайги — в Тофаларию», — отмечается в статье «Восточно-Сибирской правды».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что промышленная вырубка реликтового леса добралась до труднопроходимой Тофаларии, сообщили коренные жители этой территории — тофы. Они обеспокоены тем, что рубки проводятся в местах, граничащих с их родовыми охотничьими землями. В июне 2019 года правоохранители и депутаты Законодательного собрания Иркутской области получили письмо с призывом не губить леса.

Напомним, Тофалария — это историко-культурный регион в центральной части Восточного Саяна на западе Иркутской области на территории Нижнеудинского района (площадь составляет 21,4 тыс. км²). По данным переписи 2010 года, тофов в Тофаларии насчитывалось всего 762 человека.

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