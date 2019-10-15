Сеул, , 13:01 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах пройдет выставка корейской косметики «K-cosmetics Road Show». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов.

По их словам, данное мероприятие состоится во Всемирном торговом центре Дубай в период с 16 по 18 октября. Известно, что это первое масштабная косметическая выставка на Среднем Востоке.

Как отмечают специалисты, в рамках данного мероприятия также пройдут консультации по вопросам экспорта и концерт корейской музыки. Также будут установлены павильоны, в которых каждый желающий сможет узнать о корейской культуре и музыке, а также приобрести сопутствующие товары. В общей сложности, в выставке примут участие представители 97 компаний.

По предварительным данным, мероприятие посетят около 10 тыс. человек, включая покупателей из соседних стран, таких как Саудовская Аравия и Иран.

«Мы надеемся, что данные масштабные мероприятия поспособствуют выходу отечественных компаний на рынок Ближнего Востока», — сообщили представители управления.