Тбилиси, , 12:51 — REGNUM После задействования так называемой реформы такси, в результате которой право передвижения по столице Грузии со специальными обозначениями «TAXI» получили только водители автомобилей белого цвета (в рамках реформы им присвоена категория А), правительство Тбилиси объявило о продолжении реформы и введении новых требований.

Тбилиси Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил на заседании правительства столицы мэр Каха Каладзе, с 1 ноября все водители такси категории А получат специальные ваучеры на химчистку салона автомобиля.

По его словам, ваучеры будут выданы водителям совершенно бесплатно, а те, кто воспользуется этим ваучером, получат карту на 20%-ную скидку от компании «Вианор», которая занимается реализацией горюче-смазочных материалов и средств по уходу за автомобилем.

По разъяснению Кахи Каладзе, цель проводимой реформы такси — обеспечение комфортного и безопасного обслуживания пассажиров.

«Для нас главны и важны все этапы этой реформы, которые связаны с безопасностью, качеством обслуживания, созданием на рынке такси стабильных экономических условий и улучшением визуальных стандартов», — подчеркнул мэр.

По его информации, в первые дни октября, когда вступил в силу первый этап реформы, по городу передвигалось лишь около 2 тысяч белых такси категории А, а в настоящее время, по информации мэра, число такси этой категории возросло до 9 тысяч.

Отметим, что вступление в силу требований реформы привело к существенному сокращению числа такси в городе и повышению цен на перевозки пассажиров на этом виде транспорта. Одновременно были зафиксированы значительные скопления пассажиров на станциях метрополитена в часы пик, которые напомнили тбилисцам те далекие годы, когда метро было чуть ли не единственным стабильным видом городского транспорта.