Москва, , 12:37 — REGNUM Цены на нефть снизились в начале торгов в понедельник, 14 октября, отражая разочарование после объявления о торгах на прошлой неделе. Дональд Трамп сделал все возможное, чтобы продать сделку, заявив, что это был первый из поэтапных подходов, которые в конечном итоге составят широкое и всеобъемлющее торговое соглашение. Он также призвал американских фермеров покупать больше сельскохозяйственной техники из-за огромных объемов кукурузы и соевых бобов, которые будет покупать Китай, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Нефть Paul Lowry

В подготовленном экспертом обзоре нефтяного рынка также сказано:

«Тем не менее, главное оправдание торговой войны для начала — глубокие разногласия по поводу промышленной политики Китая, кражи интеллектуальной собственности, принудительной передачи технологии и других структурных вопросов — остаются нетронутыми, что ставит вопросы о том, как две стороны собираются договориться о чем-то всесторонним.

Частичное торговое соглашение в основном состоит из Китая, обещающего покупать американские сельскохозяйственные товары в обмен на приостановку тарифов. Подобная односторонняя игра, пожалуй, не интересна и не выгодна самому Китаю. Как можно заметить, США навязывают свои условия и идут до конца в своей стратегии без уступок. Китай, очевидно, хочет провести больше переговоров в октябре прежде, чем они пойдут на сделку и подпишут что-либо.Можно заметить, что у рынка нефти нет четкий опор, если не считать сокращение добычи странами ОПЕК+. Стимулы роста отсутствуют, а причин резкого падения пока также нет.

Крупные игроки акцентируют свое внимание, как на торговые войны, так и на Ближний Восток. В последнее время оба фактора оказались в оппозициях друг другу, что и привело к некоторому балансу нефтяных котировок. Учитывая данную сложившуюся ситуацию, цены на нефть будут скорее снижаться, чем расти, если конечно же публикуемые данных от энергетических ведомств не преподнесут сюрприз по поводу объемов сырой нефти в США. Нефть марки Brent может продолжить снижение до 57,50, а сланцевая нефть WTI может снизится до 52 долларов за баррель».

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