Рим, , 12:37 — REGNUM Итальянским министрам на заседании правительства в ночь с понедельника на вторник, 15 октября, не удалось договориться по ряду вопросов, в том числе об установлении минимального уровня заработной платы, передает информагентство ANSA.

Обсуждение проектов бюджета и финансового маневра будет продолжено в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с предложением установить минимальный уровень оплаты труда (9 евро в час) выступала одна из двух партий правящей коалиции — популисты из «Движения 5 звезд».

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