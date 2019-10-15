Богородский район, Нижегородская область, , 12:36 — REGNUM Нижегородский арбитраж 31 октября 2019 года начнёт рассмотрение иска Федерального агентства лесного хозяйства к комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского муниципального района области и ООО «Порт Дуденево». Истец требует признать недействительной передачу порту в аренду участка площадью свыше 4 тыс. кв. м, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в середине июля 2019 года. Третьими лицами в дело привлечены областное управление Росреестра, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области.

Истец требует признать недействительным договор «аренды земельного участка №07−19-Т от 01.04.2019 года», признать недействительными результаты межевания в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:24:0020002:69 и снять его с кадастрового учёта.

По данным публичной кадастровой карты, участок площадью 4 084 кв. м расположен в затоне Дуденево (левый берег). Надел относится к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, разрешённое использование — для размещения складских площадей, по документу — под площадку для хранения минеральных строительных материалов. Кадастровая стоимость участка — 546 725,08 рубля.

Крупные финансовые претензии к компании «Порт Дуденево» имеет и комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского района. Иск от него подан 14 октября 2019 года, сумма претензий — 127 021 795,09 рублей. Дело к производству пока не принято.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Порт Дуденево» учреждён в декабре 2014 года. Его основной вид деятельности — перевозки. Гендиректор с 2015 года — Леонид Постыляков. Общество базируется в селе Дуденево Богородского района. По открытым данным, на начало 2019 года в компании работали порядка 40 человек.