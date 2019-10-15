Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM Более 38 млн рублей будет направлено жителям Ростовской области в виде социального пособия. Средства, выделенные из региональной казны, поступят в октябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора 15 октября, передаёт ИА REGNUM.

«Всего с начала года на выплату адресной помощи направлено около 430 млн рублей. За это время финансовая поддержка была оказана более 36 тыс. семей Ростовской области», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что право на получение адресной социальной помощи имеют малоимущие семьи со среднедушевым доходом нижепрожиточногоминимума.