Москва, , 12:26 — REGNUM Механизм государственных программ при формировании федерального бюджета доказывает свою неэффективность. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе рассмотрения госпрограммы по развитию науки в проекте федерального бюджета на 2020−2022 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

В частности, главу комитета возмутило, что в программу включены расходы на общежитие для научных деятелей, вместо того, чтобы обеспечить финансирование конкретных целей.

«Госпрограммы это цели, а мы опять рассматриваем любую госпрограммы как вариант, на что идут бюджетные деньги… Мы деньгами на общежитие определяем свой научный потенциал», — заявил Макаров.

Так, по его словам, за счёт включения подобных расходов госпрограммы приобретают «внешне относительно благополучные цифры», но по факту не могут обеспечить прорыв, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.

«Когда мы говорим о госпрограммах, это как раз свидетельство абсолютной неэффективности самого механизма госпрограмм. Потому что механизм госпрограмм позволяет засунуть все, объединить все средства, не выделяя того, чего мы должны достигнуть», — отметил Макаров.