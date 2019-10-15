Нью-Дели, , 14:33 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил, что будущее индийских вооружённых сил находится в руках иностранного вооружения, производимого в Индии. Об этом 15 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Индийская артиллерия Krishna Chaitanya Velaga

Бипин Рават, выступая на 41-й конференции Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), подчеркнул: «Безусловно, мы добились больших успехов в развитии индийской оборонной промышленности и разработке собственных систем вооружения». По словам начальника штаба сухопутных войск южноазиатского государства, говорить о полной самостоятельности Индии в плане оборонного производства пока рано, однако теперь потребности в высокоточном оружии и иных передовых системах вооружения будут удовлетворяться за счет локализации иностранных производств в Индии.

Бипин Рават особо отметил, что Нью-Дели смог обеспечить создание промышленных кластеров зарубежных корпораций военно-промышленного комплекса в Индии в рамках программы «Make in India» («Производи в Индии»). «Следующую войну мы выиграем иностранным оружием, произведённым на отечественных предприятиях», — добавил он.