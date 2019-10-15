Сеул, , 12:20 — REGNUM В сентябре 2019 года японское пиво, занимающее лидирующие позиции на рынке Южной Корее в течение последних десяти лет, опустилось на 27-е место из-за продолжающегося бойкота продукции из Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы.

Согласно опубликованным данным, в сентябре 2019 года объем импортного пива из Японии в Южную Корею составил $6 тыс. (4,2 тонны). С другой стороны, экспорт пива из Южной Кореи в Японию составил $233 тыс.

Известно, что в прошлом месяце продукция пивоваренных заводов Японии опустилась на 27-е место и оказалась после продукции Кипра (25-е место, $17 тыс.) и Турции (26-е место, $8 тыс.).

Как отмечают специалисты, лидерскую позицию на рынке импортного пива Южной Кореи сохранил Китай с показателем $3,75 млн.

В первую пятерку также вошли: США ($2,63 млн), Нидерланды ($2,53 млн), Бельгия ($2,49 млн) и Польша ($1,79 млн).