Нью-Дели, , 12:18 — REGNUM Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Нью-Дели не ведёт торговых войн с США. Об этом 15 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В своей речи на Индийском энергетическом форуме Пиюш Гоял подчеркнул, что сообщения в СМИ о «торговой войне» Индии и США во многом преувеличены. По словам министра торговли и промышленности южноазиатского государства, между Вашингтоном и Нью-Дели существуют «определённые разногласия, в том числе и по вопросам таможенных пошлин», однако подобные противоречия можно найти «в отношениях всех без исключения стран мира». «Разногласия в сфере торговли помогают нам лучше понимать наших американских коллег, без них сложно представить здоровые межгосударственные отношения», — добавил он.

Напомним, что в последнее время торговая война между КНР и США, а также протекционистский крен во внешнеторговой политике Индии омрачали двусторонние отношения Нью-Дели и Вашингтона.16 июня 2019 года индийское руководство значительно повысило ставки пошлин на 28 категорий продукции, импортируемой из США. Нью-Дели пошёл на подобные радикальные шаги в ответ на решение Белого дома запретить беспошлинный ввоз ряда индийских товаров, в том числе стали и алюминия.