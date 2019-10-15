Пекин, , 12:10 — REGNUM Немецкий портал Statista со ссылкой на тематическое исследование Кильского института мировой экономики под названием «Китайское зарубежное кредитование» опубликовал список стран, имеющих самый крупный внешний долг перед Китаем по отношению к ВВП страны.

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По данным на 2017 год, самым крупным должником Китая стала Джибути, внешний долг которой превысил 90% от ВВП страны. В число стран, чей внешний долг превышает 25% от ВВП страны, вошли также Тонга, Мальдивы, Республика Конго, Киргизия, Камбоджа, Нигер, Лаос.

Для составления списка использовались данные о прямых займах за исключением краткосрочных торговых займов, долговых портфелей и прямых иностранных инвестиций, а также долевых инвестиций. При этом отмечается, что доля развивающихся стран, получающих китайские государственное кредитование в течение пяти лет к 2017 году, превысила 70%, стремительно приближаясь к США.

Отметим, что Китай с момента объявления идеологической и инфраструктурной концепции «Нового шелкового пути» начал активно вкладывать средства в форме инвестиций и кредитования в страны Юго-Восточной Азии и Африки.